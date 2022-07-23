Турция по зернышку: от стамбульской сделки выиграли все, но особенно Анкара Любое нарушение условий может сорвать соглашение и привести к эскалации боевых действий

Фото: Пресс-служба администрации президента Турции

Во дворце османских султанов Долмабахче в Стамбуле 22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали долгожданную «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывести застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС обещал снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельхозпродукции и удобрений. Для контроля ситуации в Стамбуле будет создан специальный координационный центр, куда войдут все участники соглашения. Зерновые рейсы могут начаться уже в ближайшие недели — в Киеве попросили примерно десять дней на подготовку груза. Анкара называет сделку «серьёзной победой турецкой дипломатии». Сколько политических очков набрал Эрдоган, какую выгоду ищет Москва и как на сделку повлияла недавняя встреча в Тегеране — в материале NEWS.ru.

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Два документа

Всего в Стамбуле было подписано два документа. Первый подразумевает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, второй — описывает алгоритм вывоза продовольствия из черноморских портов. Алгоритм, кстати, был предложен Москвой.

Сторонам было важно обсудить каждую деталь и не допустить ущемления своих национальных интересов. Украина опасалась, что требуемое разминирование портов для грузовых кораблей упростит российское наступление на Одессу по морю. Москва же беспокоилась, что так называемый «зерновой коридор» станет новым маршрутом поставки вооружения для ВСУ.

Гутерриш и Эрдоган выступили гарантами соблюдения достигнутых договорённостей — на церемонии они сидели плечом к плечу. Москва и Киев заключили соглашения не между собой, а именно с ними. Что интересно, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сели за стол для подписания соглашения не одновременно, а по-отдельности.

Согласно договорённостям, Украина обезвредит только мины на пути следования судов в акватории Черного моря. По безопасным участкам пройдёт зерновой коридор до координационного центра в Стамбуле, где совместными группами будут осуществляться проверки содержимого судов. Вывозить зерно будут из трех портов — Одессы, Черноморска (ранее Ильичёвск) и Южного. Как заявил Шойгу, досмотры судов на предмет оружия будут проводиться как на входе, так и на выходе из Чёрного моря, чтобы не допустить контрабанды. Никакого военного сопровождения соглашение не предполагает. При этом Москва со своей стороны обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием. Любое нарушение условий может сорвать соглашение и привести к нарастанию новых противоречий. По словам Киева, нарушение соглашения приведёт к эскалации боевых действий.

Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей России в наших портах. В случае провокаций — немедленный военный ответ, — таким было условие соглашения с украинской стороны. Все инспекции транспортных судов будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости, — сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк до начала церемонии.

Фото: Министерство национальной обороны Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар

Долгая дорога в Стамбул

Проект документа всё время подготовки оставался в тайне. Накануне подписания в интернете появилась информация, что Россия отменила очную встречу «зернового квартета» и все переговоры должны пройти в дистанционном формате. Однако через несколько часов турецкие СМИ сообщили, что встреча всё-таки состоится и, кроме того, будет подписан новый документ. Неоднозначные заявления наводят на мысли, что между сторонами, вероятно, были определённые противоречия, которые удалось решить. Впрочем, по признанию самого Эрдогана, Турция проделала «очень сложный и долгий путь» для решения этого вопроса.

Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения. Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия, показали очень конструктивный подход, — отметил Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии подписания соглашения по решению продовольственного кризиса.

Турецкий вклад в решение «зернового вопроса» очевиден. Теперь Анкара не просто становится одним из главных звеньев решения мирового продовольственного кризиса, но и открыто заявляет о своем возможном посредничестве в конфликте между Москвой и Киевом. Причём помимо внешнеполитических бонусов, Турция, становясь зерновым хабом, сможет помочь себе в решении собственных внутриполитических и экономических вопросов. По словам экспертов, такая ситуация на руку Эрдогану в преддверии президентских выборов — 2023, потому что тема миротворчества очень нравится турецкому избирателю. Плюс, Анкара себе гарантировала многомесячные, если не многолетние доходы. Причем специалисты полагают, что, будучи восточными торговцами, турки на этом не остановятся. Есть вероятность, что Турция может закупать зерно и перепродавать его другим странам по более высокой цене.

При этом турецкие СМИ отмечают, что у Анкары появились новые заботы — необходимо проследить, чтобы все договоренности четко соблюдались, тем более что спецоперация России на Украине продолжается. Но теперь, когда все пункты перенесены с уст на бумагу, выявить нарушителя и ответственного за возникновение новых кризисов, по их словам, будет легче.

Фото: Пресс-служба администрации президента Турции

Эрдоган — человек чрезвычайно умелый

Для России подписание соглашения было непростым решением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 июля, что Евросоюз «предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

Сейчас многие эксперты задаются вопросом, зачем Москва решилась на этот шаг и что он ей даст? Ранее российская сторона не раз заявляла, что никакой угрозы голода в мире нет, но раз Запад так настаивает, то Москва готова оказать всяческое содействие для вывода зерна из украинских портов.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, главное в сделке то, что фактически снимаются препятствия для вывоза российского зерна на мировые рынки и для экспорта российских минеральных удобрений. Также РФ через координационный центр получит возможность отслеживать, чтобы Украине не поставляли оружие на судах, и это — дипломатическая победа Москвы. Кроме того, отметил министр, срываются попытки США и ЕС обвинить Россию в зерновом кризисе и поссорить Россию с большим числом нейтральных небогатых стран.

Тема зернового кризиса была чрезвычайно политизирована, раздута и очень активно использовалась против России, поэтому её широкое распространение совершенно ни к чему, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Фёдор Лукьянов.

Подписанное соглашение довольно ступенчатое, то есть оно подразумевает, что украинское зерно будет поступать из украинских портов на европейские рынки. При этом одновременно объявлено о том, что снимаются ограничения на российские удобрения и поставки в том числе российского зерна. Поскольку для нас это тоже было проблемой, естественно, в таких сложных переговорах это всё увязывается воедино. Договорённости действительно укрепляют позицию Турции, позволяют России доказать, что она со своей стороны полностью выполняет все обязательства перед мировым сообществом, европейцы довольны, что к ним будет поступать украинское зерно, а Украина с этого будет иметь какие-то доход. В рамках этих соглашений все что-то должны получить, но на общее положение дел в этом конфликте никакого влияния это не окажет, — сказал Лукьянов.

При этом эксперт высоко оценил роль Эрдогана в совершённой сделке. По его словам, Турция — единственная страна, которая смогла выстроить доверительные отношения как с Москвой, так и с Киевом в этот сложный и непредсказуемый период.

Эрдоган, надо ему отдать должное, человек чрезвычайно умелый и использует любую возможность Турции. Победа не в том, что он провёл эту сделку, а в том, что он ухитрился обеспечить своей стране положение, когда её слушают и в Киеве, и в Москве. Это уникально. Второй страны такой нет. Турция выступает в качестве медиатора, поскольку нет сейчас другого государства, которое могло бы занять эту позицию, имея достаточно доверительные отношения и с Москвой, и с Киевом, — подчеркнул Лукьянов.

Фото: Пресс-служба администрации президента Турции Реджеп Эрдоган

Политолог и тюрколог Яшар Ниязбаев в беседе с NEWS.ru заявил, что Москва дала Анкаре возможность стать главным участником в решении зернового кризиса, потому что «получила до этого что-то взамен». Он напомнил про недавнюю встречу Эрдогана с его российским и иранским коллегами на саммите в Тегеране 19 июля, где турецкий лидер пытался заручиться поддержкой для проведения новой военной операции на севере Сирии.

Хотя Эрдоган и его приближённые говорят, что они не просят ни у кого разрешения на проведение военных операций, это всё-таки не совсем так. Тяжело проводить какие-то масштабные операции, когда у тебя нет никакой поддержки. Причем против политики Эрдогана в Сирии выступают не только Россия и Иран, но и западные партнёры Турции. Поэтому Россия могла действительно поддержать Турцию в подобном процессе, чтобы дать ей первенство в возможной роли посредника в этих переговорах. Это взаимовыгодные договорённости. Не зря Эрдоган встречался с [президентом России Владимиром] Путиным в Тегеране. Потому что если смотреть со стороны, как это всё происходит, то Эрдоган выглядит победителем. Хотя мы помним, как Россия противилась какой-то посреднической роли Турции, к примеру, в Карабахе. Никто никому никогда не дает возможности получать эти политические очки просто так. Я думаю, в Тегеране были какие-то очень серьёзные договорённости, в результате которых Турция смогла заработать эти очки в зерновом вопросе, который интересует весь мир, — отметил Ниязбаев.

При этом оба опрошенных NEWS.ru эксперта допустили возможность срыва достигнутых соглашений. По их словам, это «очень хрупкая ситуация» и в любой момент «пороховая бочка может взорваться».

На Западе надеются, что подписанное в Стамбуле зерновое соглашение может спасти от голода жителей 53 стран, где население тратит по меньшей мере 60% своих доходов на питание, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. По её данным, самыми зависимыми от российского и украинского экспорта зерновых оказались Египет, который импортирует 70% зерновых из портов Чёрного моря, Ливан — около 75% экспорта, и Йемен — чуть менее 50%. Теперь Турция, став крупнейшим продовольственным хабом за счёт перевалки зерна, получит рычаг давления в зоне своих интересов на Ближнем Востоке и Северной Африке.