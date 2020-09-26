Троих журналистов, задержанных в Минске, отпустили

https://static.news.ru/photo/4e357902-0014-11eb-984d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Трёх журналистов, задержанных в результате акций протеста в Минске, отпустили из территориального РУВД, ещё двое по-прежнему находятся в милиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Как уточняется, речь идёт о журналистах TUI.BY, «Еврорадио» и газеты «Наша Нива». В РУВД остаются журналисты издания «Белсат» и «МБХ-медиа».

В субботу, 26 сентября, на Комаровском рынке в Минске проходила «женская» протестная акция. Сразу после её начала бойцы ОМОНа стали задерживать протестующих.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что правозащитный центр «Весна» сообщил, что на «Женском марше» в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше 70 человек, 63 из которых — женщины.