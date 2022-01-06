Токаев призвал казахов сплотиться для спокойствия и стабильности в стране

Проявить сплочённость и солидарность, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие в стране, призвал соотечественников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Призыв содержится в поздравлении православных граждан республики с Рожедством. Текст опубликован на сайте главы государства.

В своём поздравлении Токаев отметил , что в связи со сложившейся в стране обстановкой и введённым чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать Рождество согласно всем традициям.

Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее, — говорится в тексте поздравления.

Президент Казахстана отметил, что православие всегда служило делу сохранения мира и согласия, помогало укрепить атмосферу взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе. В целом же, многообразие редигий, традиций и культур является основой государственности Казахстана.

Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние — единство нашего народа, - подчеркнул Токаев.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.