Без торжеств: в Москве открылось посольство ДНР Какие функции будут выполнять дипломатические структуры ДНР и когда ожидать там открытие посольства РФ, выяснял NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Табличка на здании посольства Донецкой Народной Республики в Грохольском переулке в Москве

Пока на Украине продолжается российская спецоперация, на «Яндекс.Картах» уже красуется новый объект — посольство ДНР в Российской Федерации. 12 июля в Москве свою работу начало дипломатическое консульство Донецкой Народной Республики. Торжественное открытие должно было пройти при участии официальных представителей ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и других иностранных стран и компаний, но больше всего ждали шефа российской дипломатии Сергея Лаврова. Однако в день запланированных мероприятий торжественная часть отменилась из-за ухудшения военной ситуации в ДНР и «нарастания новых обстрелов».

Учитывая все обстоятельства, мы в рабочем порядке запускаем работу представительства, понимая, что есть необходимость начать полноценное функционирование, помогать нашим гражданам полноценно осуществлять свои права, помогать им в гуманитарных, социальных и иных вопросах. Сегодня посольство считается открытым, граждане могут сюда обращаться, приносить свои письма, заявления. Мы будем помогать им полноценно работать, — сказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава МИД ДНР Наталья Никонорова у здания посольства Донецкой Народной Республики в Грохольском переулке в Москве

Также дипломат рассказала, что посольство было открыто «в рабочем порядке» из-за сложной обстановки в ДНР. По ее словам, за последнюю неделю там погиб 21 человек, в том числе четверо детей. А в Шахтерске попали под обстрел юные волонтеры из организации «Молодая республика», трое из них погибли, еще четверо пропали без вести, плюс около сорока человек получили ранения. «Прямо сегодня в Горловке погибло еще двое человек, а семь ранены», — добавила Никонорова.

Поэтому, — добавила она, — мы открыли наше дипломатическое представительство просто в рабочем порядке, понимая, что есть необходимость, чтобы миссия полноценно работала.

После открытия дипломатического представительства донецкий министр передала слово новоиспечённому послу ДНР в Москве Ольге Макеевой. По ее словам, хотя и «праздновать, когда гибнут люди, невозможно, но жизнь в любом случае продолжается». Поэтому во вступительной части посол уделила внимание функциям нового посольства, куда граждане могут обращаться уже с завтрашнего дня.

Можно приходить лично, обращаться любым другим способом. Посольство имеет свои телефонные линии и представлено в соцсетях. С завтрашнего дня также заработает сайт. Есть возможность присылать электронные обращения. Рассчитываем совместно с представителями правоохранительных органов РФ решить все проблемные вопросы. Обращений уже огромное количество. Они по абсолютно различным вопросам, потому что война — дело непредсказуемое, шаблонных вопросов нет, — отметила Макеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева у здания посольства Донецкой Народной Республики в Грохольском переулке в Москве

Пока в консульстве планируют уделить внимание поступающим запросам от граждан и решению их вопросов. Причём ещё до своего открытия в посольство ДНР поступили просьбы о встрече из различных регионов России, которые приняли у себя донецких беженцев. Теперь дипломаты рассчитывают провести все эти встречи, а о «дальнейших планах будет сообщать позже».

В штат представительств ДНР войдут чуть более 20 человек. Именно такое количество сотрудников, по мнению донецких властей, будет достаточно для эффективной работы и решения всех вопросов.

При этом об открытии посольств РФ на территории республики пока ничего не известно. Все это, по словам донецкого министра, будет зависеть от военной ситуации на Донбассе.

Сейчас на территории республики очень опасно. Обстрелы действительно резко усилились, и увеличилось их количество. Сейчас основная цель — освободить территорию республики. Как только это решится, мы будем предпринимать соответствующие шаги, — сказала Никонорова.

Причем странно, что посольство ДНР открылось, а о дипломатическом представительстве ЛНР пока нет ни слова. Впрочем, этой информацией донецкие власти тоже не владеют и рекомендуют адресовать все вопросы послу ЛНР, который, кстати, тоже уже назначен и, вероятно, ждёт «своего часа».

ЛНР — это наши братья. Мы их очень любим, и мы дружим. Но будет некорректно отвечать за них. Я думаю, что лучше адресовать все вопросы послу ЛНР, — отметил донецкий министр.

Само здание нового посольства располагается по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2. Напротив него находится представительство региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Белоруссии и Молдавии. А по соседству расположены посольства Португалии, Ирландии и Японии.

До этого в здании диппредставительства располагался офис японской компании Yokogawa Electric Corporation, работающей в области измерительной техники и промышленной автоматизации. Теперь четвертый этаж здания займут донецкие дипломаты. Транспорту, принадлежащему дипломатическим представительствам, будут присвоены российские номерные знаки. Уже известно, что для автомобилей посольства ДНР в России будет назначен код 171.

В посольстве ДНР обещали провести все торжественные мероприятия после окончания военных действий. А до этого предстоит еще многое — обязательное проведение референдума и окончательное определение статуса открывшейся сегодня структуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посольство Донецкой Народной Республики в Грохольском переулке в Москве

Мы не знаем, какими будут воля и изъявление нашего народа. В соответствии с ним будем осуществлять наши дальнейшие шаги. Мы готовы к тому, что дипломатическое представительство может поменять свой статус на представительство субъекта. Мы уверены и убеждены, что ДНР будет республикой. Мы имеем свой флаг, свой гимн, свою конституцию, — подчеркнула Никонорова.

На вопрос, планирует ли ДНР войти в состав РФ, глава МИД республики ответила, что в настоящее время главное — «освободить всю территорию республики», после чего будет проведен референдум. Она также отметила, что «даже в составе РФ регион сохранит свой республиканский статус и государственные символы».