Тихановская прокомментировала переговоры с ЕС по экономической поддержке

https://static.news.ru/photo/1c358c5c-fb29-11ea-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www.imago-images.de/Global Look Press

Белорусская оппозиция много раз обсуждала с чиновниками из Евросоюза вопрос экономической поддержки республики в случае победы протестующей против действующей власти стороны. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В интервью российским журналистам она рассказала, что обсуждала с представителями ЕС возможность оказания экономической помощи и выдачи стабилизационного кредита. По словам политика, переговоры проходили с участием лидеров многих стран и членов международных организаций. Также на встречах присутствовали потенциальные кредиторы. С их стороны наблюдается желание помочь Белоруссии и заинтересованность в судьбе республики.

Я не могу сказать, что у нас встречи частые. Они по мере необходимости, по запросу. Мы не встречаемся с лидерами каждый день, даже раз в неделю, — цитирует Тихановскую РБК.

В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что комиссия направит €53 млн «наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу» Белоруссии в обход властей страны.

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко, в свою очередь, заявил, что КС ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики. Это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.

Как писал NEWS.ru, КС поблагодарил Европейский парламент за поддержку.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.