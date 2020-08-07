Тихановская не планирует призывать сторонников к уличным акциям

https://static.news.ru/photo/b46585de-d8df-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует призывать своих сторонников к уличным акциям.

По её словам, нынешняя администрация не понимает, что такое мирная акция. Они будут пресекаться. При этом Тихановская приветствует «пробуждение» своих сограждан перед выборами, однако, по её мнению, многие ещё «не пробудились».

Каждый белорус должен сам сделать выбор, — подытожила политик в интервью AFP.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент страны Александр Лукашенко назвал белорусскую оппозицию «тремя несчастными девчонками». Политик обратил внимание на совместное заявление Тихановской, жены Валерия Цепкало Вероники и главы штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой.