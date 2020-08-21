Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/9e8cb9e8-e394-11ea-ba16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, когда сможет вернуться на родину.

Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, — рассказала Тихановская, сообщает TUT.BY.

Журналисты спросили у неё, будет ли она участвовать в новых выборах, если власти назначат их проведение. Тихановская заявила, что отвечать на этот вопрос преждевременно. Она выразила надежду, что руководство страны услышит протестующих и пойдёт с ними на диалог. Тихановская считает, что новые выборы должны состояться.

Нам всегда говорилось, что президент [Александр Лукашенко] любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен, — сообщила Тихановская.

20 августа в Минске вновь прошёл митинг оппозиции. Люди собрались на площади Независимости. Обстановка была спокойная. Протестующие скандировали лозунги в поддержку противников Лукашенко. Примечательно, что данную акцию освещало большое количество иностранных журналистов. Недалеко от площади находилась колонна сторонников Лукашенко. Они прикрепили на свои автомобили красно-зелёные государственные флаги.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, Тихановская — 10,1%. На выборах не было наблюдателей из России и европейских стран. Все 27 стран Евросоюза считают, что результаты были сфальсифицированы. Вашингтон назвал выборы несвободными и несправедливыми.

После завершения выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки на предприятиях. Оппозиция создала так называемый Координационный совет, который выступает за перевыборы и трансфер власти.

NEWS.ru писал, что Лукашенко остаётся любимым зарубежным политиком россиян. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.