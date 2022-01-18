«Теряет авторитет»: казахстанский политолог оценил выступление Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим обращением подтверждает полномочия действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева и показывает свою лояльность нынешнему главе государства, заявил в беседе с NEWS.ru профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. По его словам, Назарбаев опроверг слухи о конфликте внутри политической элиты.

В то же время собеседник считает, что раскол, наоборот, существует, но для общественности это было подано в таком ключе. По его мнению, Назарбаев «теряет свой авторитет среди политической элиты». Он сомневается в том, что экс-президенту Казахстана удастся восстановить былые позиции.

Я сомневаюсь, скорее всего, его выступление — это результат того сговора, который шёл в течение нескольких дней с момента этих кровавых событий. Скорее всего, они пришли к договорённости, что не будут тронуты физически его родные и близкие в обмен на перераспределение активов, — считает Курманов.

По его мнению, часть активов внутри страны семья Назарбаева будет вынуждена «отдать» Токаеву и тем силам, которые поддерживают действующего президента, чтобы сохранить паритет и не допустить дальнейшего развития конфликта.

Ранее Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

По его словам, январские события потрясли всю страну, но стали уроком. Он отметил, что необходимо выяснить, кто стоит за организацией погромов и убийств в стране, чем и будет заниматься следствие в ближайшее время.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.