Телеканал «Беларусь 1» стал показывать вчерашние новости на фоне забастовок

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Телеканал «Беларусь 1» уже пару часов в понедельник, 17 августа, выдаёт в эфир вчерашние выпуски новостей. Часть сотрудников присоединилась к забастовке.

Трансляции помечены значком «повтор». Между тем, согласно программе, сейчас должен идти художественный фильм. Кроме того, в какой-то момент, когда должен был идти утренний эфир, камера показала пустую студию без ведущих.

Как сообщает корреспондент ТАСС, до пресс-службы Белтелерадиокомпании дозвониться не получается, никто не берет трубку.

Как сообщает Tut.by, около 9 утра у здания компании собрались 100 человек. Среди них есть режиссеры, операторы, и сотрудники, подавшие на прошлой неделе заявления об увольнении.

15 августа операторы Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы, выпустили заявление, согласно которому, они отказываются выходить на работу с 17 августа. В требованиях указаны: признание недействительными выборов президента, прекращение насилия со стороны властей, освобождение всех политзаключенных и отмена цензуры. Ранее с гостелевидения уволились несколько телеведущих.

Масштабные забастовки продолжаются по всей стране. Рабочие массово останавливают производство на крупнейших заводах. Среди них и Минский завод колёсных тягачей. Сюда прибыл президент Александр Лукашенко. Он уже выступает перед рабочими.