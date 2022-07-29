Тайны Иссык-Куля: спецслужбы тюркского мира расширяют сотрудничество Турецкая идея создания союза тюркских стран обзаводится собственными «пятью глазами»

Фото: Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики

В Киргизии, в городе Чолпан-Ата, состоялось 24-е заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств (TÜRKON), организованного Турцией. В мероприятии приняли участие представители Турции, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Главная тема переговоров — противостояние террористической активности и религиозному экстремизму на Ближнем Востоке и в Афганистане. Видя колебания среднеазиатских стран между Москвой и Западом, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, решил использовать возможность и активизироваться на пути к идее создания тюркского мира — планируемому объединению тюркоязычных стран по инициативе Анкары. В качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали делегации России и Венгрии. За счет стран СНГ Анкара стремительно расширяет сотрудничество в области безопасности и привлекает к этому Москву. Поможет ли это турецкому лидеру воплотить непростую идею?

Сегодня на фоне глобальных кризисов тюркоязычные страны все больше склоняются к тому, чтобы держаться вместе и действовать сообща. Это показало и заседание в Киргизии спецслужб пяти стран, входящих в Организацию тюркских государств.

Президент Киргизии Садыр Жапаров, принимая представителей спецслужб тюркоязычных стран у себя в гостях, подчеркнул, что форум представляет собой значимую платформу для укрепления сотрудничества в области безопасности. По словам киргизского лидера, «новое время требует новых подходов» в преодолении возникших угроз и вызовов.

Сегодня особого внимания со стороны требует эскалация активности террористов на Ближнем Востоке и Афганистане, достигшая масштабов, угрожающих целостности некоторых государств, и грозящая распространением далеко за пределы указанных регионов, — отметил президент Киргизии Садыр Жапаров, открывая встречу. — Очевидно, что достичь значимых результатов в борьбе с данными угрозами и вызовами можно лишь путем последовательной и системной работы, совместными и слаженными усилиями.

Фото: Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 24-е заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

Генерал-полковник Али Нагиев, возглавлявший делегацию из Баку, призвал своих коллег пересмотреть совместную деятельность, так как сегодня терроризм стал приобретать новые проявления. Начальник азербайджанского СГБ даже выдвинул предложение изменить название организации на «Органы специальных служб тюркских государств».

Само заседание показывает, что на фоне этих угроз страны тюркского мира планируют объединиться и оказывать друг другу всяческую поддержку, в том числе и военную. Расширение сотрудничества с ориентиром на Турцию сейчас еще больше выходит на новый уровень и в новую плоскость. Речь тут идет уже не только об «армии «Турана» (новом военно-политическом блоке тюркоязычных народов под эгидой Анкары, идею которого давно продвигает Эрдоган), но и о ее разведке. Пока весь мир занят украинским кризисом, Эрдоган держит руку на пульсе в вопросах вовлечения стран Центральной Азии в свою орбиту, стараясь приблизиться к планам по возрождению тюркского мира. Азербайджан в прошлом году подписал с Анкарой Шушинскую декларацию, которая еще больше сблизила военное сотрудничество двух стран. Теперь, похоже, настала очередь остальных государств войти с Анкарой в более тесные отношения. Саммит стран Центральной Азии 20-21 июля, состоявшийся в той же Чолпон-Ате, прошел на фоне трудностей в экономическом сотрудничестве региона как с Западом, так и с Россией. Поэтому государства Центральной Азии вынуждены искать альтернативные формы сотрудничества, дабы уберечь себя от новых угроз. Поэтому желание турецкого лидера объединить тюркоязычные страны и встать во главе этого союза как никогда актуально и уже приобретает реальные очертания.

Ради планов установить господствующую роль во всем мире и занять лидирующие позиции на Ближнем Востоке Анкара готова пойти даже на ослабление отношений с Западом, считает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание обратило внимание, что Эрдоган первым из всех лидеров стран НАТО после начала военной спецоперации на Украине встретился с президентом России Владимиром Путиным. Причем лидеры обменялись «доверительными улыбками и рукопожатиями». Кстати, глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала общее фото Эрдогана с Путиным и иранским лидером Эбрахимом Раиси во время недавнего тегеранского саммита и посчитала его «вызовом для НАТО».

Фото: Iranian Presidential Website/XinHua/Global Look Press

Наблюдателем на заседании спецслужб тюркоязычных стран вместе с Венгрией стала еще и Россия. Участие Будапешта, по словам экспертов, вполне ожидаемо — в последнее время венгры позиционируют себя как наследники гуннов, поэтому стараются участвовать во всех тюркских объединениях. А вот участие Москвы приобретает по-особенному интересный окрас, заявил в беседе с NEWS.ru киргизский политолог Марс Сариев. По его словам, Москву об участии во встрече спецслужб попросили сами участники заседания.

Проведение такого мероприятия действительно свидетельство, что тюркоязычные страны усиливают сотрудничество. В этом сейчас заинтересованы и США, которые желают отдаления стран Центральной Азии от России, их союзника по ОДКБ и ЕАЭС. Заседание спецслужб неслучайно прошло под эгидой Турции, члена НАТО. Но вот приглашение России к этому формату — довольно интересно. Думаю, это просьба тюркских государств, чтобы Россия не восприняла их заседание как враждебное. Таким образом страны пытаются продемонстрировать, что у них нет никаких плохих намерений против Москвы, и сохранить полный политический нейтралитет, — отметил эксперт.

Впрочем, в самой Турции на сближение стран и воссоздание тюркского мира делают не столь большие ставки. В турецкой прессе, например, очень мало подробностей и деталей встречи в Киргизии. Однако турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru отметил, что сотрудничество со странами Центральной Азии важно, особенно в борьбе с терроризмом, потому что в экстремистских организациях и в Сирии, и в Афганистане, и в других ближневосточных странах очень много выходцев именно из этих республик.

Встречи и контакты между так называемыми тюркскими государствами — явление не новое. После распада СССР эти контакты установились сразу же и только развивались. Сейчас, когда Турция играет активную роль в Афганистане и Сирии, ему необходимо дополнительное сотрудничество. Понятно, что какого-либо значительного влияния на ситуацию в регионе консолидация со странами Центральной Азии не окажет. Но международные отношения многосторонние и многогранные, и, возможно, страны Центральной Азии смогут предложить что-то Турции на взаимовыгодных условиях, — сказал Дюрре.

Фото: Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 24-е заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

Есть и те, кто считает тюркский мир утопией. В реальности достичь воссоздания тюркского мира или как-то вплотную приблизиться к этому — почти невозможно, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов. По его словам, разговоры о едином мире вызывают сомнения даже среди тюркских стран.

Единого тюркского мира никогда и не было. Не зря на собрании «центральноазиатской пятерки» лидеры стран не смогли прийти ни к какому решению, так как против всех объединительных интеграционных планов выступили Таджикистан и Туркмения. Они отказались подписывать объединительные документы, так как уже далеко прошли по пути формирования национальной идеи. Возврат обратно на этом этапе цивилизационного развития невозможен, — сказал Образцов.

По его словам, в обозримой перспективе достичь великого тюркского единства вряд ли удастся, а педалирование этих вопросов дает некоторые политические бонусы, чем очень активно пользуется Эрдоган.