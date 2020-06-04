Таджикистан опроверг новости о возобновлении авиасообщения с РФ

https://static.news.ru/photo/90760654-a693-11ea-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dushanbe International Airport/facebook.com

Таджикистанское агентство гражданской авиации призвало не верить новостям о возобновлении авиасообщения между Таджикистаном и Россией.

По информации РИА Новости, российские авиакомпании UTair и «Уральские авиалинии» разместили информацию о продаже билетов на рейсы Москва — Душанбе с 30 июня.

Осуществление регулярных полётов между Таджикистаном и Россией будет запущено только после стабилизации ситуации, связанной с COVID-19, и официального объявления уполномоченных государственных органов, — заявили в ответ власти республики.

Как писал NEWS.ru, в начале марта правительство полностью закрыло Россию для международного авиасообщения. Летать продолжили только эвакуационные чартеры.

Смягчение ограничений началось в конце мая, на 24 июня президент назначил парад Победы, на который пригласили иностранные делегации.