Сыновья бывшего президента Киргизии Атамбаева отпущены домой

https://static.news.ru/photo/858f1f3c-0b0b-11eb-ae54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сыновья экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД Киргизии как свидетели. По окончании допроса их отпустили домой, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Как уточняется, допрос проводился в рамках дела по фактам массовых беспорядков.

В настоящее время К. Атамбаев и С. Атамбаев после завершения дачи свидетельских показаний отпущены домой, — говорится в сообщении, передаёт «Интерфакс».

В пресс-службе также добавили, что вместе с сыновьями бывшего киргизского лидера был задержан член Социал-демократической партии Киргизии Темирлан Султанбеков. Он тоже допрашивается в качестве свидетеля по делу.

Задержание сыновей экс-президента Киргизии произошло 10 октября. Об этом рассказала супруга бывшего главы республики Раиса Атамбаева.

Некоторое время назад Госкомитет нацбезопасности проинформировал о задержании Алмазбека Атамбаева. Ему вменяют организацию массовых беспорядков.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек стянуты войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что Жээнбеков готов уйти в отставку, заявил кандидат в премьер-министры страны Акылбек Жапаров во время заседания парламента.