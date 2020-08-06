Тихановской пришлось отменить предвыборный митинг в Минске

https://static.news.ru/photo/fdaa2368-d7df-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: SputnikРИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске 6 августа. Власти не согласовали ни одну площадку для акции, сообщает её штаб.

Оппозиция планировала провести мероприятие в парке Дружбы народов, однако власти не согласовали эту площадку, зарезервировав её на это время под празднование Дня железнодорожных войск.

Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей, — отмечается в сообщении предвыборного штаба Тихановской.

При этом сообщается, что представители объединённой оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова (экс-глава штаба Виктора Барбарико) и Вероника Цепкало планируют посетить праздник День открытых дверей учреждений дополнительного образования, который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере.

Киевский сквер — это одна из шести площадок в Минске, где разрешены легальные митинги, «однако в последнюю неделю эта и все остальные площадки резко стали заняты под городские мероприятия», подчёркивается в заявлении штаба.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказала её мужу.

Митинги Светланы Тихановской, которые проходят в белорусских регионах, самые массовые в истории современной Белоруссии. На них выступают и Колесникова с Цепкало. Так, 30 июля на митинге в Минске собралось больше 60 тысяч участников. Однако в последние дни их проведение стали запрещать под различными предлогами. Президент Белоруссии резко высказывается о происходящем, называя протесты попытками раскачать ситуацию, он призывает белоруссов не выходить на несогласованные акции. А представительниц объединённой оппозиции характеризует не иначе, как «три несчастные девчонки».

Как писал NEWS.ru, эта президентская компания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.