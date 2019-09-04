https://static.news.ru/photo/03a6495c-cefb-11e9-999f-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/Global Look Press

Бишкекский городской суд оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей, отказав в удовлетворении требований защиты.

Он придерживается молчания и своего права не давать никакие объяснения и показания по делу <…> Таким образом Атамбаев выражает протест против беззакония и нарушения всех процедур, связанных с его правами, — сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Он также заявил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, решения суда не обжалуются.

Экс-главу Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота. Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Как ранее писал News.ru, государственная комиссия для изучения событий во время задержания Атамбаева создана в Киргизии. Ей поручено за месяц подготовить заключение для Верховного совета страны.