Сторонники Атамбаева заявили о блокировке резиденции бывшего экс-президента

https://static.news.ru/photo/17148b44-0aea-11eb-8920-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Сторонники бывшего президента Киргизии Аламазбека Атамбаева сообщили о блокировании спецназом его резиденции под Бишкеком.

По словам представителя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаевой, спецназ планирует задержать экс-лидера республики.

Спецназ в Кой-Таше, перекрыт въезд к резиденции Атамбаева, цель — задержание Алмазбека Шаршеновича, — рассказала она «Интерфаксу».

Очевидцы также публикуют в соцсетях видео, на которых видно, что у ворот резиденции Атамбаева стоят военные машины.

Как писал NEWS.ru, накануне в центре Бишкека произошли столкновения между протестующими. Протестующие применяли друг против друга палки и пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Также было совершено покушение на бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев получил ранение.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек введены войска и военная техника.