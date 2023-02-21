Стало известно о задержании сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова «168.am»: СНБ Армении задержала сына бывшего генсека ОДКБ генерал-майора Хачатурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянское интернет-издание 168.am со ссылкой на неназванные источники сообщило о задержании Службой национальной безопасности сына бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова — генерал-майора Григория Хачатурова. Отмечается, что военный был задержан по делу экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров задержан следственным департаментом СНБ с целью дальнейшего ходатайства о его аресте, — говорится в сообщении.

Официального сообщения Службы нацбезопасности по данному поводу не поступало.

Перед этим парламент Армении удовлетворил ходатайство генерального прокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра обороны Оганяна. Ему вменяется растрата в крупных размерах и использование служебного положения вопреки интересам службы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал нецелесообразным проведение учений организации на территории республики. По его словам, Армения хочет поставить союзнические отношения с ОДКБ на институциональную основу. Но когда организация не говорит, где ее зона ответственности, это создает фундаментальную проблему для Еревана, подчеркнул он.