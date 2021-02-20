США намерены профинансировать развитие СМИ в Узбекистане

https://static.news.ru/photo/543c4c00-7408-11eb-b17f-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и независимых средств массовой информации в Узбекистане.

США предлагают потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана, — сообщает RT со ссылкой на соответствующий грант.

Этот проект также должен улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности населения, а также помочь работе СМИ и учреждений, занимающихся профподготовкой журналистов.

Размер гранта для каждого из будущих подрядчиков может составить от $10 тысяч до $50 тысяч. Общее количество грантов неизвестно.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер считает нездоровой ситуацию, когда иностранные и отечественные журналисты стремятся подчеркнуть всё негативное, что происходит друг у друга. По словам журналиста, такие сейчас существуют правила игры. «Когда у них что-то не так, мы пишем об этом с утра до вечера, в частности по поводу выборов и преследования несчастного Дональда Трампа — мы так это подавали. А они находят, о чём у нас говорить. Кстати, мы им зачастую даём для этого всякого рода поводы», — отметил телеведущий.