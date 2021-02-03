Познер назвал нездоровым современное состояние журналистики

Телеведущий Владимир Познер считает нездоровой ситуацию, когда иностранные и отечественные журналисты стремятся подчеркнуть всё негативное. что происходит друг у друга. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
Если говорить о серьезных протестах, как в Америке, так и, скажем, во Франции и в Германии, то своя пресса пишет очень подробно и много. Другое дело то, что они обращают особое внимание на то, что происходит в России из-за, скажем так, не слишком дружественном отношении между нами и ими. Кстати, когда у них происходят подобные столкновения, то мы уделяем этому огромное внимание. Показываем по телевизору и очень активно обсуждаем. Это уже имеет отношение к политике, а не к существу вопроса, — считает ведущий.
По словам журналиста, такие сейчас существуют правила игры.
Когда у них что-то не так, мы пишем об этом с утра до вечера, в частности по поводу выборов и преследования несчастного Дональда Трампа — мы так это подавали. А они находят о чем у нас говорить. Кстати мы им зачастую даем для этого всякого рода поводы, — говорит телеведущий.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе зашкаливает «истерика» в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.