Познер назвал нездоровым современное состояние журналистики

Фото: pixabay.com

Непривычные для февраля морозы ожидают россиян, живущих на территории европейской части страны. Об этом в разговоре с журналистами сообщила заведующая лабораторией Росгидрометцентра Людмила Паршина.

Резкое понижение температуры начнётся с 5 февраля. В этот день днём в регионе будет около десяти градусов мороза. В ночное время температурные показатели упадут ещё на четыре градуса. Шестого февраля...