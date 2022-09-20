В Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет Спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко: третья мировая война перетекает в горячую фазу

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Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и головах людей. По его словам, которые приводит РИА Новости, коллективный Запад не хочет понять, что уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами.

Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу, — сказал Андрейченко.

Спикер нижней палаты подчеркнул, что Запад всеми силами стремится затормозить процесс формирования многополярного мира, а западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. В этих условиях особую значимость приобретают сильные государства, основанные на национальных традициях народовластия и способные надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир оказался на пороге ядерного конфликта впервые после окончания холодной войны. По его словам, вина в этом лежит на США, которые так или иначе участвуют во всех значимых политических конфликтах на планете и не скрывают планов поставить на место ЕС и убрать конкурентов при помощи украинского конфликта. В дальнейшем возможны аналогичные ситуации в Молдавии, Прибалтике, Польше или Румынии.