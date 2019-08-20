https://static.news.ru/photo/1955a530-c367-11e9-a448-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник президента Украины Владимира Зеленского и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко предложил свой вариант улучшения экономической ситуации в стране. По мнению Устенко, украинской власти стоит «убить и расчленить монстров госмонополий».

Советник президента признал, что украинская экономика находится в плачевном положении. Исправить ситуацию, по его мнению, может повышение конкуренции и демонополизация экономики.

Монстры, которые мешают жить и дышать не дают <...> должны просто уйти, — отметил Устенко.

Среди компаний, которые необходимо лишить монопольного статуса, советник президента отметил НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю» и, отдельно, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ), в которой, по словам Устенко, нет никакого смысла и которая должна «просто уйти». Остальные компании необходимо разделить и продать, оставив в руках государства «не очень интересные для бизнеса вещи».

Политик добавил, что не стоит ждать, когда экономическая ситуация улучшится, чтобы начать приватизацию, передаёт «Интерфакс-Украина» .

Никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности... Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше, и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс? — заключил Устенко.

News.ru ранее сообщал о проекте закона, разрабатываемого в администрации президента Зеленского. Правовой акт установит вознаграждение для тех, кто сообщит о факте коррупции. Размер поощрения составит до 10% от суммы взятки. Проект закона предусматривает защиту «разоблачителей» от преследования.