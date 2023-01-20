Сотрудница «Мемориала» пропала в Минске после 15 суток ареста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минске пропала российская правозащитница, сотрудница центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерина Яньшина, об этом говорится в Telegram-канале организации. Ее должны были выпустить из ИВС после 15 суток ареста. Встречать Яньшину приехали главред «Адвокатской улицы» Екатерина Горбунова и адвокат россиянки в Белоруссии, однако сама правозащитница из изолятора на Окрестина не вышла.

Журналистка Горбунова обратилась в полицию по вопросу пропажи юристки, в ответ на это ее пригласили в отделение подписать некое заявление. Женщина опасается, что в случае явки ее также арестуют. При этом в посольстве России в Белоруссии заявили, что Яньшина вышла из центра изоляции и улетела в Москву. Правозащитники предполагают, что их коллегу могли депортировать из Белоруссии. Официальных комментариев на эту тему пока не поступало. Юристы обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Яньшину задержали после судебного заседания по «делу Вясны» 5 января. По предварительной информации, за ее задержание ответственны сотрудники белорусского КГБ. Как утверждают авторы «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), основанием для задержания стало поведение Яньшиной, которая начала вести онлайн-трансляцию, а также делать фото прямо во время судебных мероприятий.

6 января стало известно, что всю ночь журналистка провела в здании городского ИВС. Позже началось судебное заседание, в рамках которого Яньшина получила 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве (19.1. КОАП РБ).