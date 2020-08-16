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Сотни тысяч белорусов принимают участие в акции протеста

16:27, 16 августа 2020 169
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Акция протеста проходит у стелы «Минск — город-герой» в Минске. По разным оценкам её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек.

Независимое издание Tut.by сообщает о 200 тысячах участников. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и интернета на месте проведения акции практически нет.

Корреспондент «Медиазоны» рассказал, что собрались десятки тысяч недовольных. Люди заполонили четыре стороны перекрёстка, расположенного рядом со стелой, однако движение для автомобилей не перекрывалось. По его словам, тысячи людей идут колонной к этому месту. Среди активистов много как молодёжи, так и людей старшего возраста. Атмосфера в толпе доброжелательная.

Местный Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» насчитал больше 300 тысяч участников акции.

Официальных данных о численности мероприятия в настоящий момент нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.

По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.

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