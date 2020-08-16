Сотни тысяч белорусов принимают участие в акции протеста

Акция протеста проходит у стелы «Минск — город-герой» в Минске. По разным оценкам её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек.
Независимое издание Tut.by
Корреспондент «Медиазоны»
Местный Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» насчитал больше 300 тысяч участников акции.
Официальных данных о численности мероприятия в настоящий момент нет.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.
В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.
По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.
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