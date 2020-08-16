Сотни тысяч белорусов принимают участие в акции протеста

https://static.news.ru/photo/f7ba193e-dfc5-11ea-8978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Акция протеста проходит у стелы «Минск — город-герой» в Минске. По разным оценкам её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек.

Независимое издание Tut.by сообщает о 200 тысячах участников. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и интернета на месте проведения акции практически нет.

Корреспондент «Медиазоны» рассказал , что собрались десятки тысяч недовольных. Люди заполонили четыре стороны перекрёстка, расположенного рядом со стелой, однако движение для автомобилей не перекрывалось. По его словам, тысячи людей идут колонной к этому месту. Среди активистов много как молодёжи, так и людей старшего возраста. Атмосфера в толпе доброжелательная.

Местный Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» насчитал больше 300 тысяч участников акции.

Официальных данных о численности мероприятия в настоящий момент нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.

По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.