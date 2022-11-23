Молдавия и Приднестровье остались без света

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В Молдавии наблюдаются отключения электроэнергии, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Андрей Спыну. По данным телеканала TCB, без света также остались районы Приднестровья от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света.

Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране, — сказал вице-премьер.

Кроме того, в погранполиции страны заявили, что отключение электроэнергии привело к проблемам в работе КПП. Также местные СМИ со ссылкой на компанию «Днестрэнерго» сообщают, что свет отключен по всей стране.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных ударов по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября. По его словам, у Киева есть информация о наличии у Москвы тех или иных видов вооружения и их количестве.