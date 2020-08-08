Слуцкий: Россия рассчитывает на дальнейшую интеграцию с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/3f7ccb68-da80-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия надеется на сохранение стратегического партнерства с Белоруссией и положительного интеграционного вектора. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщает ТАСС, таким образом, он прокомментировал ход президентских выборов в Белоруссии.

Мы же надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском, — цитирует его агентство.

При этом глава комитета констатировал, что, согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий лидер страны Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех свои голоса отдали 9,2% избирателей.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко, заявил, что надеется выиграть выборы.