Силовики задержали несколько человек перед акцией протеста в Минске

Сотрудники милиции в Минске провели первые задержания перед планируемой акцией протеста и призвали граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.
Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, — сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Ранее жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий». Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов, писал NEWS.ru.