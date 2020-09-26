Силовики задержали несколько человек перед акцией протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/9b6d5a32-00b4-11eb-819a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сотрудники милиции в Минске провели первые задержания перед планируемой акцией протеста и призвали граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, — сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий». Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.