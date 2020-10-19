Силовики в Белоруссии задержали 280 участников протестных акций

https://static.news.ru/photo/17f4cb64-11f2-11eb-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусские силовики задержали 280 участников протестных акций, которые прошли 18 октября. Об этом рассказала официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, в общей сложности в республике состоялось 16 акций. В них приняли участие около восьми тысяч человек. Наибольшее количество протестующих отмечено в Минске, а в областных центрах акции были малочисленными — от 10 до 100 человек.

Чемоданова отметила, что отдельные протестующие оказывали стражам порядка активное сопротивление. Для предотвращения нападений те использовали спецсредства. Из 280 задержанных в изоляторы временного содержания помещены 237 человек. Они будут находиться там до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс».

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Как писал NEWS.ru, власти Минска оценили ущерб от протестных акций в $350 тысяч. Прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин пояснил, что эта сумма является приблизительной. Он добавил, что прокуратура Минска держит на особом контроле вопрос возмещения ущерба, ни одно лицо не должно уйти от ответственности.