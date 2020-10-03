Силовики пустили в ход водомёты для разгона протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/16d7ab60-0640-11eb-97ea-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Pexels

По свидетельствам очевидцев, в самом центре Минска, в районе Дворца спорта, силовики начали использовать водомёты для разгона протестующих. В столице Белоруссии сейчас проходят очередные несанкционированные митинги в поддержку оппозиции.

Силовики применяют водомёты на проспекте Победителей рядом с Дворцом спорта, — рассказал ТАСС очевидец.​​​​​

Как писал NEWS.ru, в Минске временно закрыли на вход и выход восемь станций метро. Это было сделано после призывов оппозиции выйти на протестную акцию. Минская милиция несёт службу в усиленном режиме. Стало известно о первых задержаниях. В главные точки сбора активистов прибыли наряды правоохранительных органов, на некоторых улицах припаркованы автозаки и водомёты. В Минск также введена бронетехника.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.