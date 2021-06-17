Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении размещение пограничников России

https://static.news.ru/photo/7ec53d9a-cf4f-11eb-a11d-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: structure.mil.ru

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы возможного размещения российских пограничников на участках армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Арутюнян и Шойгу обсудили размещение российских пограничников на участках Гегаркуникской и Сюникской областей армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

Армянская сторона с уважением относится к призыву партнёров урегулировать пограничный вопрос мирным путём, отметил Арутюнян. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество между Арменией и Россией в обороной сфере, а также деятельность российских миротворцев в Карабахе и другие вопросы, связанные с региональными проблемами.

Ранее Шойгу и Арутюнян провели переговоры о ситуации в Карабахе 31 мая. В ходе разговора поднимались вопросы выполнения задач миротворцами из России, а также темы, представляющие взаимный интерес.