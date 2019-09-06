https://static.news.ru/photo/13cc97ac-d241-11e9-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После выхода из российской колонии украинский режиссёр Олег Сенцов впервые за пять лет написал пост в социальной сети.

На своей странице в Facebook он написал, что другими соцсетями и мессенджерами он не пользуется и не добавляет в друзья незнакомых ему людей.

Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю, — подчеркнул режиссёр.

Сенцов вернулся в Киев после обмена заключёнными между РФ и Украиной. Вместе с ним также прилетели 24 моряка, которые были задержаны в Черном море в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Российский суд приговорил украинского режиссёра к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов был признан виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступавшая гособвинителем при аресте осуждённого за терроризм украинца Олега Сенцова, назвала его освобождение «крайне вынужденной мерой», писал News.ru.