https://static.news.ru/photo/daf9c4e8-d193-11e9-b041-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступавшая гособвинителем при аресте осуждённого за терроризм украинца Олега Сенцова, назвала его освобождение «крайне вынужденной мерой».

Сенцов — это террорист, который вынашивал планы страшного преступления, — заявила депутат.

По её словам, его выпустили, чтобы скорее вернуть россиян, которых киевская власть незаконно удерживала. Она считает, что на Украине из Сенцова будут делать национального героя, но на самом деле «он является редкостным трусом, который исподтишка направит оружие на стариков и детей», передаёт РИА Новости .

Россия и Украина провели обмен задержанными 7 сентября. Он проходил по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Как писал News.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев не расслабляться после обмена заключёнными с Россией, так как стране предстоит долгая борьба со «злейшим врагом».