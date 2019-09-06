https://static.news.ru/photo/e7ccb798-d16b-11e9-87d0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев не расслабляться после обмена заключёнными с Россией, так как стране предстоит долгая борьба со «злейшим врагом».

Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции, — написал политик в Twitter.

При этом он поздравил семьи, в которые вернутся бывшие пленные.

Звільнення українців бранців Кремля це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна! pic.twitter.com/gLCbEj82Lb — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 сентября 2019 г.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Как ранее писал News.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта в Донбассе выполнены в полной мере.