https://static.news.ru/photo/4cd4b698-d164-11e9-b3d7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта в Донбассе выполнены в полной мере.

Об этом он сказал после встречи освобождённых по обмену с РФ украинских граждан на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Борисполь. По его словам, это первый шаг к освобождению всех украинских пленных. Этот вопрос получит дальнейшее развитие в Минском процессе.

Президент Украины выразил уверенность, что за освобождением пленных последует «разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории». Это, по его мнению, станет ключевым моментом в процессе завершения войны в Донбассе.

Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договорённости, — подчеркнул Зеленский.

Ранее News.ru писал, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассчитывает, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта.