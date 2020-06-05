Секретарь Союзного государства не увидел проблем в смене совмина Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f54f3464-a72a-11ea-a095-fa163e074e61_660.jpg Григорий Рапота Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Перемены в белорусском правительстве не отразятся на работе Союзного государства России и Белоруссии над совместными проектами. Такое мнение высказал его госсекретарь Григорий Рапота.

По его словам, каких-либо сложностей на данном этапе не предвидится.

Вы же понимаете, программы — их благословляют руководители правительств, потом ведомств. Исполняют потом исполнители — а исполнители все на местах, они работают, — цитирует Рапоту РИА Новости.

Он признал, что в практическом смысле приход нового человека — в данном случае нового главы белорусского совета министров — «затормаживает иногда прохождение документов». Однако, по словам секретаря Союзного государства, пока-что такая проблема не возникла.

Как писал NEWS.ru, правительство республики ушло в отставку 3 июня после обещания президента республики Александра Лукашенко перетасовать состав совмина, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

На следующий день вместо Сергея Румаса президент назначил премьер-министром Романа Головченко — бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета. Когда Лукашенко утвердил новый состав правительства, выяснилось, что только шестеро из 30 министров — новички. Большинство остальных сохранили свои должности.