Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии

https://static.news.ru/photo/77e9dad4-37b1-11eb-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Katerina Sulova/Global Look Press

Избранная президентом Молдавии Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы дать дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

Парламент должен уйти. Самый короткий путь — это отставка правительства, — цитирует ТАСС Санду, выступившую 6 декабря на митинге своих сторонников на площади Великого Национального собрания.

Она обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции и заявила, что граждане хотят перемен, в то время как действующий президент Игорь Додон пытается удержать власть.

Додон пытается разжечь огонь, спровоцировать хаос, усугубить кризис. Пытается сделать жизнь людей ещё хуже. Принятые их большинством законы угрожают безопасности государства, они лишают президента возможности бороться с коррупцией и ставят под угрозу бюджет страны, — подчеркнула Санду.

С такими же лозунгами и призывами выступили вице-спикер парламента Молдавии Александр Слусарь, депутат партии Санду Игорь Гросу и некоторые другие активисты.

Как писал NEWS.ru, сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду 6 декабря 2020 года собрались на антиправительственный митинг в центре Кишинёва. Граждане требуют отставки кабмина и проведения досрочных выборов в парламент. Большая часть недовольных принесла с собой флаги республики. Движение в некоторых районах столицы заблокировано. Собравшиеся прибыли в Кишинёв из разных регионов страны.

Майя Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.