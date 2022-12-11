Санду объяснила, почему Молдавия не разорвет контакты с СНГ Санду: Молдавия не будет разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений

Фото: Panoramic/Global Look Press

Майя Санду

Молдавия не планирует разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе двусторонних, заявила президент страны Майя Санду. По ее словам, документы необходимо проанализировать, чтобы иметь ясность, из каких договоров надо выйти, а какие не потеряют свою актуальность. Санду отметила, что необходимо быть прагматичными и подходить к этому решению логически, передает издание Аgora.

Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. <...> Выйти из всех договоренностей не представляется возможным. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически, — сказала Санду.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в соцсетях обвинил нынешнее руководство страны в продолжающемся в республике кризисе. Он раскритиковал Санду за резко повышение ключевой ставки, что, по его мнению, «напрочь убивает экономику».

С 18 сентября в Кишиневе проходили бессрочные акции протеста. Ее участники выступали против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвиняли властей страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

В октябре сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. Но полиция затем разогнала протестующих.