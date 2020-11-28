Санду напомнила правительству Молдавии об отставке

https://static.news.ru/photo/a6fa4d32-32f1-11eb-9df3-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: maia.sandu/facebook.com

Правительство Молдавии под руководством премьера Иона Кику должно сложить полномочия. Однако это необходимо сделать после того, как будет утверждён проект государственного бюджета на 2021 год, заявила избранный президент Майя Санду.

Таким образом, перед отставкой кабмин должен выполнить свои обязательства, подчеркнула она.

На этих выборах люди голосовали против правительства [нынешнего президента] Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов, — цитирует Санду РИА Новости.

На президентских выборах глава партии «Действие и солидарность» набрала 57,75% голосов, победив во втором туре 15 ноября. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.

Санду известна своей проевропейской политической позицией. Так, вскоре после объявления итогов голосования она назвала российский полуостров Крым частью Украины, писал NEWS.ru.