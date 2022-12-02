Саакашвили не намерен больше участвовать в грузинской политической жизни

Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен больше участвовать в грузинской политической жизни, говорится в заявлении матери Саакашвили Гиули Аласании, опубликованном на странице бывшего президента в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мать Саакашвили отметила, что он не обвиняет грузинские власти в предполагаемом отравлении, о котором ранее говорили его адвокаты, за этим может стоять другая страна.

Михаил Саакашвили не собирается как-либо участвовать в грузинской политике и надеется на справедливое решение [по его делу], — говорится в сообщении.

19 ноября мать политика Гиули Аласания заявила, что врачи диагностировали у Саакашвили интоксикацию ртутью. Каким образом вещества попали в кровь бывшего главы государства, пока неизвестно.

Ранее адвокат политика сообщил, что у бывшего президента Грузии атрофировались мышцы левой руки. Юрист добавил, что политик испытывает сильные боли. Кроме того, у Саакашвили были выявлены деменция и туберкулез, но речь пока не идет об окончательных диагнозах. По словам адвоката, у политика есть еще 34 недуга.

Эту информацию подтвердила группа медэкспертов неправительственной организации «Эмпатия»: по их данным, до ареста 10 января 2021 года Саакашвили был практически здоров. Так, по их словам, сейчас у него отмечаются лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле и мышечные спазмы, которые могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации.