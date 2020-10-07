Ряд партий Киргизии объединились в Координационный совет

https://static.news.ru/photo/6ec96e3e-08b2-11eb-af4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ordo.party/facebook.com

В Киргизии ещё ряд партий решили объединиться и создать Народный координационный совет. В состав союза вошли партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа» и «Ыйман нуру».

Мы объединились и создали Народный координационный совет, — говорится в распространенном ими заявлении.

Эти партии принимали участие в парламентских выборах в стране и проиграли их, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление нового совета.

Как писал NEWS.ru, беспорядки в столице Киргизии Бишкеке начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги выборов по причине массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинги с требованием отменить результаты голосования и провести повторные выборы.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Согласно итогам голосования, в парламент прошли четыре партии: правительственная «Биримдик», проправительственная «Мекеним Кыргызстан» и центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».