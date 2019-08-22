https://static.news.ru/photo/c442453a-c4ce-11e9-8664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией планируется до конца года. Такие оценки дал глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Котлович.

Сейчас идет работа над дорожной картой. Планы по отмене до конца года остаются, у нас есть соответствующее поручение. Дорожная карта, на наш взгляд, должна быть подписана в установленные сроки в сентябре, — сказал журналистам Колтович.

Вопрос об отмене роуминга по аналогии с Евросоюзом обсуждается несколько лет. В июне 2017 года эту тему поднимали на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

О том, что двустороннее соглашение может быть подписано уже ближайшей осенью, в июле 2019 года заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила эту информацию, однако уточнила, что обе стороны опасаются финансовых потерь из-за разницы в тарифах.

В свою очередь замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявлял, что надзорные ведомства двух стран готовы использовать имеющиеся механизмы воздействия на операторов связи, если те будут тормозить процесс. По его словам, снижение ставок во взаиморасчётах должно произойти одновременно. Соответственно, должны снизиться и тарифы для абонентов.