Россияне могут остаться в Азербайджане без разрешения до открытия границ

https://static.news.ru/photo/1bd9daaa-9a81-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, застрявшие в Азербайджане из-за коронавируса, могут остаться в стране до открытия границ без необходимости продлевать разрешение на пребывание. Об этом заявил руководитель Государственной миграционной службы республики Вюсал Гусейнов.

В марте из-за введения в Азербайджане особого карантинного режима и закрытия международных границ гражданам России, обратившимся в государственную миграционную службу, срок пребывания на территории страны был продлён на 30 дней, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, позднее было решено отменить разрешение и позволить россиянам, не обращаясь в ГМС, находиться в Азербайджане до открытия международных границ.

Уточняется, что карантинный режим из-за пандемии коронавируса действует в стране до 31 мая. Все сухопутные и воздушные границы закрыты.

Ранее NEWS.ru писал, что для решения вопроса желающих вернуться домой узбекских и таджикских граждан, которые застряли в приграничной зоне в Самарской области, создана комиссия, в которую вошли представители России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).