Двух россиян ранили в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f18be6d4-097b-11eb-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն/youtube.com

Российский блогер Юрий Котенок получил ранения при обстреле карабахского города Шуши. В настоящий момент врачи борются за его жизнь.

Также пострадали ещё один российский журналист и их сопровождающий, однако они получили лёгкие ранения, рассказали в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Пострадал российский блогер и военкор Юрий Котенок. Он в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь, — передаёт РИА Новости.

Котенок является автором Telegram-канала «Военкор Котенок».

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье. Мишустин также отметил важность скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.