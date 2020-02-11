Россия планирует нарастить военное присутствие в Киргизии. 11 февраля Госдума РФ ратифицировала изменения в двустороннем соглашении, предполагающие усиление российской базы беспилотниками и средствами противовоздушной обороны (ПВО). В том, с чем это связано, и какие именно системы ПВО могут оказаться на киргизской территории, NEWS.ru разбирался с экспертом.

В Киргизии находится объединённая российская военная база, в составе которой есть четыре объекта. Это аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в посёлке Чалдовар, а также автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Как отмечается в пояснительной записке к ратифицированным Думой поправкам, вступление их в силу позволит Москве ввести в состав объединённой базы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО, — подчеркнул статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков.

Су-25СМ Сергей Булкин/NEWS.ru

Прежний вариант соглашения между Москвой и Бишкеком не предполагал наличия систем противовоздушной обороны, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, военный эксперт Виктор Мураховский: Россия могла размещать лишь авиационную технику. На данный момент в Канте базируются штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ, которые, конечно, способны выполнять не только ударные и разведывательные функции, но и частично — задачи противовоздушной обороны, отмечает аналитик.

Однако в принципе для базы, конечно, нужны специализированные, именно наземные системы ПВО, способные обеспечить разведку воздушного пространства на большую глубину и прикрытие непосредственно самого объекта. С учётом специфики базы в Канте из новых средств лучше всего подойдёт, наверное, зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 («Витязь». — NEWS.ru). Если выбирать что-то из предыдущего поколения вооружений, то возможно и использование С-300ПМУ. Но обычно к таким дивизионам для их прикрытия добавляют также батарею зенитных ракетных передвижных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Виктор Мураховский член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт

В 2016 году Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда пост президента Киргизии, заявил о том, что через 15 лет республика намерена отказаться от российского военного присутствия (изначально был предусмотрен 49-летний срок). Однако власть в стране с тех пор сменилась, и не исключено, что соглашение об объединённой базе вновь может быть пересмотрено по мере приближения 2031 года. Кроме того, как подчёркивает Мураховский, в современных условиях роста напряжённости и быстрого изменения обстановки любые заявления о конкретных сроках отказа от военной помощи выглядят самонадеянно. Россия же, ратифицировав поправки в соглашение с Киргизией, решает, в первую очередь, свои задачи по модернизации базы — помимо размещения систем ПВО и беспилотников, предусмотрена и масштабная реконструкция, запланированная уже давно и частично реализованная. По её завершении, как ожидается, на аэродроме можно будет размещать новые виды авиатехники.

России необходимо сохранить в Канте авиационные средства, позволяющие контролировать ситуацию на этом весьма важном операционном направлении, — считает Мураховский. — Это требует решения комплексных задач по прикрытию базы от возможных атак с воздуха.

Для Киргизии российское присутствие и усиление его средствами ПВО также важно. Хотя в республике и не протекает затяжной военный конфликт, как, например, в Сирии, сама её географическая близость к весьма нестабильным странам вроде Афганистана — серьёзный фактор риска. На примере недавних боевых действий стало понятно, что удары с воздуха могут быть организованы не только в случае войны с соседними государствами, напоминает эксперт. Многие террористические группировки уже обладают достаточными ресурсами и навыками, чтобы на основе коммерческих беспилотников создавать ударные средства, и активно применяют их в той же Сирии, в Ираке, Афганистане и других странах. Поэтому развёртывание Россией ПВО в Киргизии, безусловно, на пользу и Бишкеку, и Москве.