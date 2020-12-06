Россия отправила в Нагорный Карабах кинологов и пиротехников

Российское МЧС ввело в Нагорный Карабах дополнительную группировку сил и средств для выполнения задач гуманитарной миссии. В регион 6 декабря вылетел министерский спецборт ИЛ-76 со спасателями.
Также в Нагорном Карабахе будут работать связисты Рузского ЦОПУ,
Для нормальной работы группировки в регион также отправлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ разминировали около 50 га территории в Нагорном Карабахе, обезвредив около 1150 взрывоопасных предметов.