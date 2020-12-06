Россия отправила в Нагорный Карабах кинологов и пиротехников

Фото: mchs.gov.ru

Представители Следственного комитета вызывают на допрос всех сотрудников местного издания «Наша Нива». Они проходят в качестве свидетелей по делу о клевете.

Об этом сообщил главный редактор издания Ягор Марцинович в Facebook. Следственный комитет запускает конвейер. Все 20 сотрудников «Нашей Нивы» вызваны на допрос на следующей неделе, — написал он. Он сам...