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Россия отправила в Нагорный Карабах кинологов и пиротехников

08:54, 06 декабря 2020
Фото: mchs.gov.ru

Российское МЧС ввело в Нагорный Карабах дополнительную группировку сил и средств для выполнения задач гуманитарной миссии. В регион 6 декабря вылетел министерский спецборт ИЛ-76 со спасателями.

Также в Нагорном Карабахе будут работать связисты Рузского ЦОПУ, сообщает ТАСС.

Для нормальной работы группировки в регион также отправлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ разминировали около 50 га территории в Нагорном Карабахе, обезвредив около 1150 взрывоопасных предметов.

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