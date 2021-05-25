Россия обеспечит юридической помощью арестованную в Минске Сапегу

https://static.news.ru/photo/0252a230-be0f-11eb-abb6-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: Скриншот видео youtube.com

Арестованная в Минске гражданка России София Сапега, девушка задержанного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, будет обеспечена всей необходимой консульской и юридической защитой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ему неизвестно, поступали ли к правительству какие-либо обращения от матери Сапеги. Песков обладает лишь информацией, обнародованной в СМИ. По этому поводу, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, можно сказать только одно: вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Он отметил, что в МИД РФ уже говорили то же самое после заявлений Минска об обвинениях в отношении Сапеги.

Кроме того, мы видели её признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту, и, безусловно, будет оказано всё необходимое содействие в обеспечении её юридической защиты, — добавил Песков.

Россиянку задержали 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.

Сапеге грозит до 12 лет заключения. Дело в том, что девушке могут предъявить обвинения по статье о разжигании розни. Об этом, ссылаясь на источник в белорусских силовых структурах, передаёт радио Sputnik Беларусь.