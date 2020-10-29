Российский бизнесмен призвал Пашиняна уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/a9e8ea60-19ee-11eb-93d3-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Российский предприниматель и меценат армянского происхождения Сергей Амбарцумян обратился с открытым письмом к премьер-министру республики Николу Пашиняну. Он призвал его передать власть «лидеру, который в столь критической ситуации консолидирует нацию».

Совершенно точно, что Вы не решите тех задач, которые сейчас стоят перед Арменией, значит — Вы обязаны передать власть, — пишет Амбарцумян, его письмо цитирует портал NEWS.am.

Бизнесмен не называет конкретного человека, но полагает, что в стране «наверняка, есть личности, которые могут выступить в роли кризисного менеджера». Он отмечает, что такие люди при этом должны пользоваться доверием России.

В данном случае единственно правильное Ваше решение — по возможности быстро передать власть личности, которая преодолевала подобные кризисы и имеет абсолютное доверие со стороны России. В 1992-м мы были в более сложной ситуации и победили. Сомневаюсь, что кто-либо согласится взять на себя ответственность, ибо ему придётся подписывать уступки и быть недопонятым. Но разве это главное? Любой в данном случае обязан! — уверен Амбарцумян.

Ситуацию в Армении он оценивает как близкую к «свободному падению». Кризис вызван обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, запланированная на 29 октября в Женеве, перенесена на пятницу, 30 октября. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку на этих переговорах будет требовать от Еревана возвращения Лачинского и Кельбаджарского районов, части Агдамского района. Эти территории в 90-е перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.