Встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесли на день

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, запланированная на 29 октября в Женеве, перенесена на пятницу, 30 октября. В консультациях также должны были принять участие представители Минской группы ОБСЕ.
Об переносе
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Ранее NEWS.ru писал об иранском плане по Карабаху. Он включает «прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и недопущение атак на гражданские население и объекты». Ведущая роль в урегулировании ситуации будет отведена странам региона. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву 29 октября.