Встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесли на день

https://static.news.ru/photo/5d829d6e-19cc-11eb-88f5-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi/Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan/facebook.com

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, запланированная на 29 октября в Женеве, перенесена на пятницу, 30 октября. В консультациях также должны были принять участие представители Минской группы ОБСЕ.

Об переносе сообщает radio Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что Баку на этих переговорах будет требовать от Еревана возвращения Лачинского и Кельбаджарского районов, части Агдамского района. Эти территории в 90-е перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru писал об иранском плане по Карабаху. Он включает «прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и недопущение атак на гражданские население и объекты». Ведущая роль в урегулировании ситуации будет отведена странам региона. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву 29 октября.