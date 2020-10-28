Раскрыты детали иранского плана по урегулированию ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6f83bc4e-19bf-11eb-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Иранский план по Карабаху включает «прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и недопущение атак на гражданские население и объекты». Ведущая роль в урегулировании ситуации будет отведена странам региона. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву 29 октября.

Мы предложили региональный подход от стран, ключевая роль которых заключается в разрешении этого кризиса, и Россия является одной из важных стран в регионе, — приводятся слова дипломата на сайте посольства Ирана в РФ.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.