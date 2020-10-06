Российских военных экстренно направляют в Киргизию

https://static.news.ru/photo/d8f38a0e-07ce-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) экстренно направляются на российскую авиабазу Кант на территории Киргизии в связи с последними событиями в республике.

Речь идёт о группе офицеров, которые должны установить резервный канал связи базы с РФ. До настоящего времени военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи. Однако из-за нарастания политического противостояния в республике стало необходимым создание независимого канала, сообщает «Ридус» со ссылкой на источник в штабе ЦВО. В Киргизию военные отправятся в ближайшее время.

Протесты в Киргизии вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами голосования жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию киргизской столицы, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Как писал NEWS.ru, Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Кроме того, члены ЦИК обсуждают вопрос о самороспуске комиссии, поскольку орган дискредитировал себя этой избирательной кампанией.