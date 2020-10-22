РФ не планирует отправлять войска в Нагорный Карабах

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Ситуация в Нагорном Карабахе не требует присутствия российских вооружённых сил. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, эта позиция согласована с Министерством обороны.

Красов отреагировал на заявление Константина Затулина, первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Затулин допустил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может быть десантная операция.

Константин Затулин не был уполномочен давать вышеуказанный комментарий, который не имеет отношения к официальной позиции Государственной думы и комитета Государственной думы по обороне. В настоящее время не планируется применение российских вооружённых сил в зоне нагорнокарабахского конфликта, — приводит слова Красова РИА Новости.

Он пояснил, что транслировать официальную позицию Госдумы имеет право либо её председатель, либо его заместители или профильный комитет, действуя по поручению спикера. Кроме того, парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин, а также глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу принимают меры для урегулирования конфликта и приведения ситуации к мирным переговорам. Этих мер, по словам Красова, достаточно для достижения положительного результата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев не получал приглашения от Владимира Путина приехать в Москву для переговоров по Карабаху. Алиев, впрочем, отметил, что такие приглашения уже не раз поступали и он много раз встречался с президентом РФ по этому и по другим вопросам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.