Раскрыта программа Токаева во время первого госвизита в Россию Токаев в Москве поучаствует в форуме межрегионального сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев во время визита в Россию поучаствует в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики. Он прибудет в РФ в ноябре этого года.

В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, — отметил пресс-секретарь Токаева.

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев заявил, что это будет первый государственный визит президента в Россию. По его словам, власти республики придают этой поездке огромное значение.

Ранее Абаев подчеркивал, что предварительные договоренности о возведении второй и третьей атомных электростанций в Казахстане уже достигнуты. Данное заявление было сделано в контексте недавнего старта строительства первой АЭС в Алма-Атинской области.

Токаев до этого назвал Россию является непобедимой в военном плане. По словам президента, Украина с помощью западных союзников пытается всего лишь выстоять в конфликте. При этом казахстанский лидер добавил, что страна всегда выступала за мирные переговоры.