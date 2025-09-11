Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:28

Раскрыта программа Токаева во время первого госвизита в Россию

Токаев в Москве поучаствует в форуме межрегионального сотрудничества

Касым-Жомар Токаев Касым-Жомар Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев во время визита в Россию поучаствует в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики. Он прибудет в РФ в ноябре этого года.

В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, — отметил пресс-секретарь Токаева.

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев заявил, что это будет первый государственный визит президента в Россию. По его словам, власти республики придают этой поездке огромное значение.

Ранее Абаев подчеркивал, что предварительные договоренности о возведении второй и третьей атомных электростанций в Казахстане уже достигнуты. Данное заявление было сделано в контексте недавнего старта строительства первой АЭС в Алма-Атинской области.

Токаев до этого назвал Россию является непобедимой в военном плане. По словам президента, Украина с помощью западных союзников пытается всего лишь выстоять в конфликте. При этом казахстанский лидер добавил, что страна всегда выступала за мирные переговоры.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
визиты
форумы
Москва
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
«Не ассоциируется с драчуном»: Шаляпин вступился за Смолова
Семья потеряла сына после кормления
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.